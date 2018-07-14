Суд арештував керівника одного з підрозділів ДФС у Вінницькій області

Однак підозрюваний може внести заставу у розмірі 254300 гривень

Слідчий суддя Печерського районного суду арештував керівника одного з підрозділів Державної фіскальної служби (ДФС) із альтернативою внесення застави у розмірі 254300 гривень. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Крім того, вона поінформувала, що посібнику керівника обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"Першому - керівнику підрозділу ГУ ДФС - слідчим суддею Печерського районного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із альтернативною можливістю внесення застави у розмірі 150 прожиткових мінімумів працездатних осіб (254300 грн.). Пособнику, із врахуванням наявності у нього тяжкого хронічного захворювання та сімейного стану (на утриманні двоє малолітніх дітей) - домашній арешт", - написала Сарган.

Вона додала, що за наслідками вивчення повного тексту ухвал буде вирішено питання щодо їх оскарження.

Нагадаємо, в п'ятницю правоохоронці затримали керівника одного з підрозділів ГУ ДФС у Вінницькій області та його пособника, які вимагали 500 тисяч гривень хабаря з підприємця. Вони були затримані при отриманні чергового траншу неправомірної вигоди.