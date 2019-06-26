В Киеве задержали одного из спонсоров боевиков "ЛНР"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Задержанный имел при себе российское удостоверение "ветерана боевых действий"

В Киеве правоохранители задержали Дмитрия Держака, сына одного из спонсоров боевиков так называемой "Луганской народной республики". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу генпрокурора Юрия Луценко в Facebook.

По данным Луценко, сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры задержали заместителя директора и сына владельца завода "Луга-Нова" Дмитрия Держака. У задержанного обнаружили российское удостоверение "ветерана боевых действий" против Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в городе Попасная Луганской области во время проверки документов правоохранители задержали жителя города Лисичанск, который принимал участие в незаконных вооруженных формированиях. Мужчина в 2014 году принял предложение своего родственника и решил вступить в незаконное вооруженное формирование "Призрак" пророссийской организации "Луганская народная республика".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Луганской обл. задержали боевика "ЛНР". Луганчанин рассказал, что в 2016 году он принял предложение своего знакомого и подписал контракт с одним из подразделений боевиков, он проходил обучение на учебной базе боевиков, которая размещается на территории бывшего военного лицея в городе Луганск.