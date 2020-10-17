Суд арестовал напавшего в Киеве на ветерана войны на Донбассе

Суд отправил под стражу на два месяца нападавшего на ветерана войны на Донбассе в Киеве. Он ранил волонтера и ветерана ножем в шею.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Киеве.

Злоумышленник будет находиться в киевском следственном изоляторе минимум до 12 декабря этого года.

В ходе расследования было установлено, что пострадавший раздавал газеты, когда к нему подошел неизвестный, спровоцировал конфликт и ударил его ножем. Волонтера госпитазировали в тяжелом состоянии.

Нападение произошло в среду. Задержанному предъявили подозрение по статье "Покушение на убийство".

Напомним, на днях в Черниговской области произошла стрельба из-за агитационной палатки одной из партий. Стрелял представитель партийной ячейки.