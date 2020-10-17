ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Суд арестовал напавшего в Киеве на ветерана войны на Донбассе

Автор: Роман Тверденко

Суд отправил под стражу на два месяца нападавшего на ветерана войны на Донбассе в Киеве. Он ранил волонтера и ветерана ножем в шею.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Киеве.

Злоумышленник будет находиться в киевском следственном изоляторе минимум до 12 декабря этого года.

В ходе расследования было установлено, что пострадавший раздавал газеты, когда к нему подошел неизвестный, спровоцировал конфликт и ударил его ножем. Волонтера госпитазировали в тяжелом состоянии.

Нападение произошло в среду. Задержанному предъявили подозрение по статье "Покушение на убийство".

Напомним, на днях в Черниговской области произошла стрельба из-за агитационной палатки одной из партий. Стрелял представитель партийной ячейки.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киев