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Суд арестовал корпоративные права и счета предприятий родственников Медведчука и Козака

Фото: Тарас Козак и Виктор Медведчук (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. На них находилось более 40 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По инициативе Государственного бюро расследований суд наложил арест на корпоративные права и счета субъектов хозяйствования, принадлежащих родственникам народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. На арестованных счетах находилось более 40 млн грн", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, правоохранители продолжают работу по выявлению незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука, Тараса Козака и их родственников.

Так, в среду работники ГБР Львова провели очередные обыски на объектах, связанных с семьями депутатов. Следственные действия происходили по шести адресам, одна из них - в Киевской области, остальные - на территории Львовской.

По данным следствия, родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства относительно незаконной добычи песка на двух карьерах во Львовской области.

В частности, правоохранители во время следственных действий изъяли ценные картины, предметы антиквариата, другие драгоценности.

В дальнейшем ГБР будет инициирован вопрос о наложении на них ареста и их передаче в Национальное агентство по управлению активами.

Напомним, 27 апреля ГБР уже проводило обыски у родственников нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Во время которых были изъяты валюта, рубли и банковские карты.

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ГБР