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Суд арестовал на два месяца "вора в законе" "Лаша Свана"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Печерский районный суд Киева 21 мая арестовал "вора в законе" "Лаша Свана" на два месяца без права внесения залога. Его взяли под стражу в зале суда.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Криминальному авторитету инкриминируют установку и распространение преступного влияния в статусе "вора в законе" - ч. 3 ст. 255-1 УК Украины.

Напомним, в результате обысков правоохранители обнаружили 3,2 млн долларов "общака" самых влиятельных в Украине "воров в законе". Их контролировали криминальные авторитеты по кличке "Умка" и "Лаша Сван".

Фото: суд арестовал "вора в законе" "Лаша Свана" (npu.gov.ua)

Отметим, двоих самых влиятельных "воров в законе" в Украине по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван" задержали 20 мая. Они контролировали криминалитет, а их деятельность приводила к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе СНБО принял санкции против криминальных авторитетов и воров в законе.

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Новости Украины вор в законеСуд