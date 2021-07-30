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Суд арестовал бывшего руководителя филиала Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины

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Киев, Пятница 30 июля 2021 02:38
Суд арестовал бывшего руководителя филиала Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Фото: суд арестовал бывшего руководителя филиала Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (НАБУ)
Автор: РБК-Украина

Суд арестовал бывшего руководителя филиала Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Следственный судья ВАКС применил к подозреваемому содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,758 млн гривен

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм НАБУ.

Срок действия меры пресечения до 27 сентября 2021 года.

В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Как уже сообщалось, в ноябре-декабре 2019 года указанное лицо, находясь на посту директора филиала АО "ГПЗКУ", реализовала зерно, что находилось на балансе государственной корпорации, частному предприятию.

Однако в ходе досудебного расследования было установлено, что отгрузка более 3000 тонн зерна состоялась без разрешения владельца, а полученные в результате незаконных операций средства были присвоены должностным лицом.

28 августа 2021 детективами НАБУ и прокурорами САП сообщено о подозрении бывшему чиновнику. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что заместителя председателя Харьковского облсовета разоблачили на миллионной взятке.

Также мы сообщали, что Рада рассмотрит закон о назначении директора НАБУ правительством уже осенью.

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