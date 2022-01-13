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Суд арестовал все акции завода "Большевик": в чем причина

Автор: Анастасия Рокитна

Суд арестовал 100% акций завода "Большевик". Государственное бюро расследований расследует уголовное производство относительно возможного злоупотребления служебных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации этого завода.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

"Сейчас следователи ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам", - говорится в сообщении.

Отчет об оценке имущества, который использован для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства, сообщили в ГБР. Это могло негативно повлиять на достоверность такой оценки.

"11 января 2022 года следственный судья, по ходатайству стороны обвинения, наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода с целью сохранения указанного вещественного доказательства", - говорится в сообщении.

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ГБРПриватизация госпредприятий