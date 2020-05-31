Суд арестовал 6 участников перестрелки в Броварах

Суд в Броварах арестовал уже шестерых участников перестрелки в городе, которая произошла 29 мая. Всего суд должен избрать меры пресечения 21 подозреваемому.

Об этом сообщил министр внутренних дел Армен Аваков в своем Twitter.

По состоянию на 22:00 в субботу, 30 мая, суд отправил шестерых участников перестрелки под стражу на 60 суток без права внесения залога. Глава МВД отметил, что для всех 21 задержанных полиция будет просить аналогичные меры предосторожности.

По словам Авакова, суд продолжается. Всего задержаны 28 участников перестрелки в Броварах.

Фото: первые 6 арестованных участников перестрелки в Броварах (twitter/AvakovArsen)

Отметим, что с момента задержания участников перестрелки у суда есть 72 часа для того, чтобы арестовать подозреваемых. После завершения этого срока правоохранители будут вынуждены отпустить задержанных.

Ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщал, что полиция на сегодня определила свыше 60 участников перестрелки, включая заказчиков. Часть из них пытается избежать ответственности.

Добавим, что в инциденте пострадали три человека, двое госпитализированы с огнестрельными ранениями. По факту стрельбы в Броварах открыли три уголовных производства с квалификацией групповое хулиганство с применением оружия, повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Как установили правоохранители, конфликт возник между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток. Обеими компаниями владеют предприниматели из Киева.

В перестрелке в Броварах 29 мая принимали участие представители охранной фирмы из Винницкой области, а также "титушки" из Киева. В МВД обвинили полицию Винницы в том, что она допустила выезд вооруженных людей, а начальника областной полиции Юрия Педоса уже отстранили от обязанностей.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал участникам перестрелки в Броварах, что они сядут за решетку.