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Суд арестовал на 2 месяца "брачного афериста", бежавшего из-под стражи

НовостиОбщество    25.06.2018 - 19:14
Фото: Александр Бурлаку (npu.gov.ua)
Фото: Александр Бурлаку (npu.gov.ua)

Днепровский райсуд Киева избрал для Александра Бурлаку арест на 60 суток

Следственный судья Днепровского районного суда Киева 25 июня 2018 года избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина Молдовы, который подозревается в Украине в брачных аферах и который сбежал 23 июня из-под стражи. Об этом говорится в сообщении "Судебной власти Украины".

"Александру Бурлаку который в настоящее время подозревается еще и в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 393 УК Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Киева задержала и объявила подозрение конвоиру, который помог подозреваемому сбежать из-под стражи. Указанный правоохранитель, в обязанности которого входило конвоирование арестованных, в субботу, 23 июня, сговорился с Бурлаку и помог бежать из-под стражи.

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Теги публикации: охрана, мера пресечения, Афера  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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