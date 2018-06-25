Суд арестовал на 2 месяца "брачного афериста", бежавшего из-под стражи

Днепровский райсуд Киева избрал для Александра Бурлаку арест на 60 суток

Следственный судья Днепровского районного суда Киева 25 июня 2018 года избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина Молдовы, который подозревается в Украине в брачных аферах и который сбежал 23 июня из-под стражи. Об этом говорится в сообщении "Судебной власти Украины".

"Александру Бурлаку который в настоящее время подозревается еще и в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 393 УК Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Киева задержала и объявила подозрение конвоиру, который помог подозреваемому сбежать из-под стражи. Указанный правоохранитель, в обязанности которого входило конвоирование арестованных, в субботу, 23 июня, сговорился с Бурлаку и помог бежать из-под стражи.