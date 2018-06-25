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Суд арештував на 2 місяці "шлюбного афериста", який втікав з-під варти

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 19:14
Фото: Олександр Бурлаку (npu.gov.ua)
Фото: Олександр Бурлаку (npu.gov.ua)

Дніпровський райсуд Києва обрав для Олександра Бурлаку арешт на 60 діб

Слідчий суддя Дніпровського районного суду Києва 25 червня 2018 року обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо громадянина Молдови, який підозрюється в Україні в шлюбних аферах та котрий втікав 23 червня з-під варти. Про це йдеться у повідомленні "Судової влади України".

"Олександру Бурлаку який на даний час підозрюється ще й у вчинені злочину передбаченого ч. 2 ст. 393 КК України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прокуратура Києва затримала і оголосила підозру конвоїру, який допоміг підозрюваному втекти з-під варти. Вказаний правоохоронець, в обов'язки якого входило конвоювання арештованих, у суботу, 23 червня, змовився із Бурлаку та допоміг втекти з-під варти.

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Теги публікації: охрана, мера пресечения, Афера  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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