Суд арештував сина Гринкевича з можливістю застави

Суд задовольнив клопотання прокуратури та вирішив арештувати Гринкевича з можливістю застави в 500 млн гривень.

Сторона захисту заявила, що буде подавати апеляцію.

Що відомо про справу Гринкевича

Роман Гринкевич став фігурантом справи свого батька - львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Слідство встановило, що старший Гринкевич через підставні компанії вигравав контракти на постачання одягу та їжі для української армії, але частина з них або не була виконана, або була виконана з великою затримкою чи не в повному обсязі.

Загалом йдеться про понад 20 контрактів. За попередньою оцінкою слідства, державі було завдано збитків на 1 млрд гривень.

Детальніше про справу та родину Гринкевичів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Затримання Романа Гринкевича

Після оголошення підозри правоохоронці не затримали Романа Гринкевича, а через кілька днів заявили, що не знають, де він. Згодом його оголосили у розшук, а суд дав дозвіл на затримання.

Сьогодні Гринкевича затримали в Одесі. Правоохоронці кажуть, що він планував втекти за кордон. Сам Гринкевич, спілкуючись з журналістами суді, пояснив, що поїхав до Одеси у справах, хоч і знав, що перебуває у розшуку.

Більше про те, хто такий Роман Гринкевич і в чому його звинувачують, читайте за посиланням.

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