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Суд по Антоненко перенесли на 12 февраля

Новости » Общество     24.01.2020 - 10:57
Суд по Антоненко перенесли на 12 февраля
Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)

За это время затребуют у следствия документы, которые касаются роста человека на видео

Суд по изменению меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко отложили до 12 февраля. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, суд отложили, поскольку за это время планируется затребовать у следствия документы, которые касаются роста человека на видео

Адвокат во время заседания заявил, что рост Антоненко и человека на видео не совпадает. Антоненко якобы как минимум на 10 см выше человека на видео.

Напомним, вчера суд относительно изменения меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко перенесли на 3 февраля.

Ранее Печерский районный суд Киева перенес на 24 января заседание относительно изменения меры пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.

Как известно, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Антоненко и Кузьменко арестовали. Дугарь отправили под домашний арест. Все меры действуют до 8 февраля 2020 года.

Фигурантку дела Шеремета отпустили под домашний арест Убийство Шеремета: суд по изменению меры пресечения Дугарь перенесли
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