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Суд по Антоненко перенесли на 12 лютого

Новини » Суспільство     24.01.2020 - 10:57
Суд по Антоненко перенесли на 12 лютого
Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)

За цей час затребують у слідства документи, які стосуються росту людини на відео

Суд щодо зміни запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко відклали до 12 лютого. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, суд відклали, оскільки за цей час планується зажадати у слідства документи, які стосуються росту людини на відео

Адвокат під час засідання заявив, що зріст Антоненко і людини на відео не збігається. Антоненко нібито як мінімум на 10 см вище людини на відео.

Нагадаємо, вчора суду щодо зміни запобіжного заходу підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко перенесли на 3 лютого.

Раніше Печерський районний суд Києва переніс на 24 січня засідання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.

Як відомо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

Антоненко і Кузьменко заарештували. Дугарь відправили під домашній арешт. Всі заходи діють до 8 лютого 2020 року.

Фігурантку справи Шеремета відпустили під домашній арешт Вбивство Шеремета: суд по зміні запобіжного заходу Дугарь перенесли
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