Субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних вбиває експортний потенціал, – експерт

Модель субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних відправлень віджила себе, і більше не є прийнятною – адже кожне чергове підвищення тарифу на вантажі робить нашу продукцію неконкурентною на світових ринках.

Тому потрібно міняти модель пасажирських перевезень, і виводити її на прибутковий рівень.

"Модель субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних не є прийнятна. Багато галузевих асоціацій, від аграріїв до металургів, хіміків, виступили проти чергового підвищення тарифів на вантажі на 37%, вважаючи, що це фактично вб’є в більшості випадків логістичну складову, підвищить її і зробить неконкурентоспроможною. Тобто, ми хочемо збільшити свій експортний потенціал, а натомість стаємо експортно неконкурентоспроможними по ряду категорій продукції", - зауважив Забловський.

Саме тому, на його переконання, щоб планувати нарощення експортного потенціалу і експортної конкурентоспроможності, треба враховувати логістичну складову та слідкувати за підвищенням тарифів - тому що з року в рік у нас повторюється одна й та сама історія - бізнес приймає на себе тягар підвищення вартості вантажних перевезень, а ситуація з субсидуванням пасажирських не змінюється зовсім.

"Тому у бізнесу, і не тільки у нього, виникає питання - а чому бізнес має перекривати неефективні напрями діяльності Укрзалізниці за свій рахунок? Всі зацікавлені у тому, щоб Укрзалізниця працювала з прибутками, і розвивала у тому числі пасажирські перевезення, адже ми всі є користувачами цих сервісів. Ми досягли межі, коли треба ухвалювати стратегічні та радикальні рішення - щоб ситуація не зайшла в глухий кут, коли "Укрзалізниці" буде нікуди підвищувати тариф на вантажі, економіка не буде працювати, і вантажні перевезення не будуть перекривати пасажирський сегмент", - резюмував Забловський.

Нагадаємо, раніше керівник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, представляючи фінплан компанії на 2025 рік, заявив, що необхідно "протиснути" підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які сягнуть 25 мільярдів грн.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей. Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.