Субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых убивает экспортный потенциал, - эксперт

Модель субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых отправлений отжила себя, и больше не является приемлемой - ведь каждое очередное повышение тарифа на грузы делает нашу продукцию неконкурентной на мировых рынках.

Поэтому нужно менять модель пассажирских перевозок, и выводить ее на прибыльный уровень.

"Модель субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых не является приемлемой. Многие отраслевые ассоциации, от аграриев до металлургов, химиков, выступили против очередного повышения тарифов на грузы на 37%, считая, что это фактически убьет в большинстве случаев логистическую составляющую, повысит ее и сделает неконкурентоспособной. То есть, мы хотим увеличить свой экспортный потенциал, а взамен становимся экспортно неконкурентоспособными по ряду категорий продукции", - отметил Забловский.

Именно поэтому, по его убеждению, чтобы планировать наращивание экспортного потенциала и экспортной конкурентоспособности, надо учитывать логистическую составляющую и следить за повышением тарифов - потому что из года в год у нас повторяется одна и та же история - бизнес принимает на себя бремя повышения стоимости грузовых перевозок, а ситуация с субсидированием пассажирских не меняется совсем.

"Поэтому у бизнеса, и не только у него, возникает вопрос - а почему бизнес должен перекрывать неэффективные направления деятельности Укрзализныци за свой счет? Все заинтересованы в том, чтобы Укрзализныця работала с прибылью, и развивала в том числе пассажирские перевозки, ведь мы все являемся пользователями этих сервисов. Мы достигли предела, когда надо принимать стратегические и радикальные решения - чтобы ситуация не зашла в тупик, когда "Укрзализныце" будет некуда повышать тариф на грузы, экономика не будет работать, и грузовые перевозки не будут перекрывать пассажирский сегмент", - резюмировал Забловский.

Напомним, ранее руководитель "Укрзализныци" Александр Перцовский, представляя финплан компании на 2025 год, заявил, что необходимо "продавить" повышение грузовых тарифов на 37% для того, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые достигнут 25 миллиардов грн.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек. Также бизнес предупредил о неизбежном росте цен на товары и услуги, который ляжет на плечи всех украинцев.