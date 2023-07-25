Субсидія в один клік: ПФУ миттєво отримає інформацію про місце реєстрації та виїзд за кордон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Як нагадав Шмигаль, минулого місяця уряд встановив порядок, за яким уже не треба збирати довідки, достатньо подати спрощену заяву для отримання субсидії, зокрема через "Дію", сайт або додаток Пенсійного фонду. Після цього органи ПФУ самостійно збирають необхідні дані з офіційних джерел.

"Сьогодні окремою постановою забезпечуємо автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою", - додав він.

Субсидія в один клік

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проекту зі спрощення процедури звернення громадян за житловою субсидією та швидкого рішення щодо надання.

Уповноваженому члену родини треба подати спрощену заяву, в якій зазначити інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначено субсидію, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховуватись субсидії у випадку призначення. Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати", - йдеться в повідомленні.

Фізично відвідувати органи Пенсійного фонду України (ПФУ) для подання спрощеної заяви не потрібно.

В електронній формі спрощене звернення можна буде подати в онлайн-кабінеті на веб-порталі ПФУ, у мобільному додатку ПФУ, на Порталі Дія (коли ця держструктура зможе надати технічну можливість).

База даних Департаменту міграційної служби (ДМС) містить інформацію про громадян та іноземців, які проживають або перебувають на території країни.