Субсидия в один клик: ПФУ мгновенно получит информацию о месте регистрации и выезде за границу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства.

Как напомнил Шмыгаль, в прошлом месяце правительство установило порядок, по которому уже не нужно собирать справки, достаточно подать упрощенное заявление для получения субсидии, в частности через "Дію", сайт или приложение Пенсионного фонда. После этого органы ПФУ самостоятельно собирают необходимые данные из официальных источников.

"Сегодня отдельным постановлением обеспечиваем автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой", - добавил он.

Субсидия в один клик

Напомним, в июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и скорейшего решения о предоставлении.

Уполномоченному члену семьи нужно будет подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, на которых должна быть назначена субсидия, место жительства и реквизиты счета, на который должны зачисляться субсидии в случае назначения. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно проведут сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.

Физически посещать органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) для подачи упрощенного заявления не нужно.

В электронной форме упрощенное обращение можно будет подать в онлайн-кабинете на веб-портале ПФУ, в мобильном приложении ПФУ, на Портале Дія (когда эта госструктура сможет предоставить техническую возможность).

База данных Департамента миграционной службы (ДМС) содержит информацию о гражданах и иностранцах, проживающих или находящихся на территории страны.