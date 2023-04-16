Субсидія на неопалювальний період в Україні: кому не перепризначать автоматично

Субсидії на неопалювальний сезон в Україні перепризначаються автоматично. Але є категорії українців, якім необхідно звернутися в Пенсійний фонд, надавши заяву та декларацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
"Якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня), - представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органу Фонду заповнені належним чином нові заяву та декларацію", - йдеться в повідомленні.
Кому потрібно подати заяву та декларацію?
На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:
Куди та як подати документи?
Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, в залежності від того, який є зручнішим:
Як повідомлялось, для усіх українських домогосподарств, які наразі отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, термін її призначення закінчується у квітні поточного року.
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