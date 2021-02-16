Субсидии на коммуналку в Украине работают в "штатном режиме", - минсоцполитики

Система субсидий в Украине на оплату жилищно-коммунальных услуг работает в обычном режиме. Льготы на "коммуналку" касаются малообеспеченных категорий граждан, а также тех, кто вынужденно использует много электроэнергии для отопления.

"Система субсидий работает в штатном режиме. Конечно, мы понимаем, что система субсидий работает в режиме подушки для тех граждан, которые не способны самостоятельно оплачивать общеобязательные потребности, такие как жилищно-коммунальные услуги", - отметил он.

По его словам, в этом отопительном периоде были внесены определенные изменения, чтобы усилить соцподдержку определенных категорий граждан (многодетные семьи, детдома и т. п). Он сообщил, что в системе субсидий - около 3 млн домохозяйств.

"Если мы говорим о краткосрочной перспективе, в связи с тем, что с января месяца было принято решение об отмене определенной системы тарифообразования, то возникла проблема относительно необходимости выработки достаточно быстрого другого механизма в отличие от жилищных субсидий, чтобы обеспечить поддержку тех категорий населения, которые больше всего от этого пострадали", - заявил Музыченко, уточнив, что льготы касаются тех украинцев, которые вынужденно потребляют много электроэнергии для отопления жилья. По его словам, именно поэтому были внедрены компенсационные выплаты до конца отопительного периода.

"После отопительного периода те категории, которые по объективным основаниям потребляют много, для них внедрена уже системная мера поддержки и они продолжают быть защищены через системную меру поддержки", - добавил Музыченко.