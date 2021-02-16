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Субсидії на комуналку в Україні працюють у "штатному режимі", - мінсоцполітики

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 лютого 2021 13:39
Субсидії на комуналку в Україні працюють у "штатному режимі", - мінсоцполітики Фото: платіжка (РБК Україна)
Автор: РБК-Україна

Система субсидій в Україні на оплату житлово-комунальних послуг працює у звичайному режимі. Пільги на "комуналку" стосуються малозабезпечених категорій громадян, а також тих, хто вимушено використовує багато електроенергії для опалення.

Про це під час форуму "Україна 30" розповів заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

"Система субсидій працює у штатному режимі. Звичайно, ми розуміємо, що система субсидій працює в режимі подушки для тих громадян, які не спроможні самостійно оплачувати загальнообов'язкові потреби, такі як житлово-комунальні послуги", - зазначив він.

За його словами, в цьому опалювальному періоді були внесені певні зміни, щоб посилити соцпідтримку певних категорій громадян (багатодітні сім'ї, дитбудинки тощо). Він повідомив, що в системі субсидій - близько 3 млн домогосподарств.

"Якщо ми говоримо про короткострокову перспективу, у зв'язку з тим, що з січня місяця було прийнято рішення про скасування певної системи тарифоутворення, то виникла проблема стосовно необхідності напрацювання достатньо швидкого іншого механізму на відміну від житлових субсидій, щоб забезпечити підтримку тих категорій населення, які найбільше від цього постраждали", - заявив Музиченко, уточнивши, що пільги стосуються тих українців, які вимушено споживають багато електроенергії для опалення житла. За його словами, саме тому були впроваджені компенсаційні виплати до кінця опалювального періоду.

"Після опалювального періоду ті категорії, які з об'єктивних підстав споживають багато, для них впроваджено вже системний захід підтримки і вони продовжують бути захищені через системний захід підтримки", - додав Музиченко.

Як повідомляло РБК-Україна, у січні прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів надати субсидії українцям, що використовують електроенергію для опалення.

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