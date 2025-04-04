Subaru показала кросовер Forester нового покоління з унікальною подушкою безпеки

Так, тільки в Японії Forester має турбомотор. Це той же чотирициліндровий опозитний двигун на 1,8 літра (177 к.с., 300 Нм), який встановлювали на кросовери попереднього покоління. У парі з ним – варіатор Lineartronic.

Втім, турбомотор мають тільки машини у виконанні Sport, а решта кросоверів для японського ринку матимуть нову гібридну систему, яка нещодавно дебютувала на компактнішій моделі Subaru Crosstrek. Атмосферний двигун на 2,5 літра (160 к.с., 209 Нм) працює за економічним циклом, а допомагають йому стартер-генератор та тяговий електромотор (120 к.с., 270 Нм).

Останній обертає колеса більшу частину часу, а ДВЗ може підключатися до них через зчеплення та одноступінчастий редуктор. Гібридна система може працювати як у послідовному, так і в паралельному режимі. При цьому у гібрида збережено традиційну механічну систему повного приводу Subaru: є роздатка і міжосьова муфта, а до задньої осі йде карданний вал.

Друга особливість Forester для Японії – зовнішня подушка безпеки. Компанія Subaru ставить її на деякі машини для внутрішнього ринку з 2016 року, але на кросовері вона з'явилася вперше, причому вже подушка нового покоління збільшеного розміру. Вона встановлена ​​по центру біля основи лобового скла, а в розкритому вигляді накриває собою не тільки задню лінію капота, а й стійки лобового скла аж до даху.

Така подушка безпеки покликана зберегти життя не лише пішоходам, а й велосипедистам. Як заявили у компанії Subaru, на такі наїзди зараз припадає 70% смертельних аварій на дорогах Японії, бо навіть сучасні системи автоматичного гальмування в автомобілях не можуть оперативно зреагувати на появу спереду велосипедиста.