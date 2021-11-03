Нестыдное поражение. "Шахтер" минимально уступил "Реалу" в ЛЧ

Обе команды долго не запрягали. И уже на 5-й минуте мадридцы имели убойный шанс счет открыть. Васкес отпасовал на Модрича, перед которым в штрафной площадке не оказалось никого из защитников "горняков". Хорват мяч подработал и просто расстреливал с фактически линии вратарской Трубина, но кипер дончан умудрился на удар среагировать.

"Шахтер" ответил через пять минут. Патрик получил мяч вблизи штрафной, подработал и пробил из-под ног защитников мадридцев в дальний угол. Казалось, мяч летит в створ, но угодил лишь в штангу.

Такой темп обещал быстрый гол и он случился. Правда, не самый приятный для украинцев. На 14-й минуте после заброса на Бензема Додо мяч перехватил и передал его Трубину, который в штрафной отпасовал на Марлона. Тот, находясь под прессингом, крайне неудачно обработал передачу, мяч отскочил к Винисиусу, который ассистировал Бензема. Тому осталось лишь попасть с нескольких метров в пустые ворота - 1:0. Этот гол стал для "сливочных" тысячным в Лиге чемпионов (до 1992 года турнир назывался Кубок Европейских чемпионов). Такое достижение еще никому не покорялось.

"Горняки" в обороне не отсиживались и это дало свои плоды. Сперва на 32-й минуте Мудрык с линии штрафной черпачком переправил на Фернандо. Бразилец пробивал метров с одиннадцати, но мяч просвистел над дальней "девяткой" ворот мадридцев. А еще через семь минут Фернандо исправился. Патрик после длинного заброса в штрафную мадридцев от Матвиенко грудью скинул мяч на своего партнера, который мощно вколотил круглого под перекладину - 1:1. Это первый гол дончан на основной стадии ЛЧ в этом сезоне.

Да и в целом дончане на перерыв могли уходить в статусе фаворита. На последней минуте первой половины Фернандо получил передачу на ход после перехвата в центре поля, ворвался в штрафную, но пробить Куртуа не смог - кипер "сливочных" свою команду выручил, переведя мяч на угловой.

Во второй половине ситуация не сильно изменилась. "Реал" чуть больше владел мячом, но "горняки" очень здорово убегали в контратаки. Причем стоит отметить игру Мудрыка, который практически каждый прием мяча делал вперед и обострял ситуацию.

Но на 61-й минуте вновь "сливочные" продемонстрировали свой класс. Винисиус обыгрался с Каземиро на линии штрафной и отпасовал на Бензема. Француз оказался один перед Трубиным в районе одиннадцати метров и шанс реализовал - 2:1. Шикарная комбинация от "Реала".

Дончане после второго пропущенного гола все больше времени проводили на половине поля мадридцев и несколько хороших возможностей создал. Но прострел Додо адресата не нашел, а после пушки от Степаненко из-за пределов штрафной мяч пролетел в сантиметрах от "девятки". Но так спасти для себя хотя бы одно очко "горняки" не смогли.

В итоге победа "Реала", которая дает мадридцам отличные шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Сейчас у них девять очков. "Горняки" имеют лишь одно очко и занимают последнее место. Сегодня в 22:00 сыграют представители нашей группы "Шериф" и "Интер".

"РЕАЛ" - "ШАХТЕР" 2:1

Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Начо, 66), Милитао, Алаба, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Васкес, Бензема (Йович, 79), Винисиус

"Шахтер": Трубин - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили - Степаненко (Судаков, 79), Майкон, Патрик (Антонио, 80) - Тете (Марлос, 79), Фернандо (Дентиньо, 86), Мудрык (Соломон, 71)