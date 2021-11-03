Поразка, за яку не соромно. "Шахтар" мінімально поступився "Реалу" в ЛЧ

Донецький "Шахтар" в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів мінімально поступився На виїзді мадридському "Реалу" - 1:2. За "вершкових" дублем відзначився Бензема, у "гірників" результативний удар на рахунку Фернандо.

Обидві команди довго не запрягали. І вже на 5-й хвилині мадридці мали забійний шанс рахунок відкрити. Васкес відпасував на Модріча, перед яким у штрафному майданчику не виявилося нікого із захисників "гірників". Хорват м'яч підробив і просто розстрілював з фактично лінії воротарського Трубіна, але кіпер донеччан примудрився на удар зреагувати.

"Шахтар" відповів через п'ять хвилин. Патрік отримав м'яч поблизу штрафного майданчика, підробив і пробив з-під ніг захисників мадридців у дальній кут. Здавалося, м'яч летить в створ, але влучив лише в штангу.

Такий темп обіцяв швидкий гол і він трапився. Щоправда, не найприємніший для українців. На 14-й хвилині після закидання на Бензема Додо м'яч перехопив і передав його Трубіну, який у штрафному відпасував на Марлона. Той, перебуваючи під пресингом, вкрай невдало обробив передачу, м'яч відскочив до Вінісіуса, який асистував Бензема. Тому залишилося лише потрапити з кількох метрів у порожні ворота - 1:0. Цей гол став для "вершкових" тисячним у Лізі чемпіонів (до 1992 року турнір називався Кубок європейських чемпіонів). Таке досягнення ще нікому не підкорялося.

"Гірники" в обороні не відсиджувалися і це дало свої плоди. Спершу на 32-й хвилині Мудрик з лінії штрафного черпачком переправив на Фернандо. Бразилець пробивав метрів з одинадцяти, але м'яч просвистів над дальньою "дев'яткою" воріт мадридців. А ще через сім хвилин Фернандо виправився. Патрік після довгого закидання в штрафну мадридців від Матвієнка грудьми скинув м'яч на свого партнера, який потужно вколотив круглого під поперечину - 1:1. Це перший гол донеччан на основній стадії ЛЧ в цьому сезоні.

Та й в цілому донеччани на перерву могли йти в статусі фаворита. На останній хвилині першої половини Фернандо отримав передачу на хід після перехоплення в центрі поля, увірвався в штрафну, але пробити Куртуа не зміг - кіпер "вершкових" свою команду виручив, перевівши м'яч на кутовий.

У другій половині ситуація не сильно змінилася. "Реал" трохи більше володів м'ячем, але "гірники" дуже здорово тікали в контратаки. Причому варто відзначити гру Мудрика, який практично кожен прийом м'яча робив вперед і загострював ситуацію.

Але на 61-й хвилині знову "вершкові" продемонстрували свій клас. Вінісіус обігрався з Каземіро на лінії штрафного майданчика і відпасував на Бензема. Француз опинився один перед Трубіним в районі одинадцяти метрів і шанс реалізував - 2:1. Шикарна комбінація від "Реала".

Донеччани після другого пропущеного голу все більше часу проводили на половині поля мадридців і кілька хороших можливостей створив. Але простріл Додо адресата не знайшов, а після гармати від Степаненка з-за меж штрафного м'яча пролетів у сантиметрах від "дев'ятки". Але так врятувати собі хоча б одне очко "гірники" не змогли.

У результаті перемога "Реала", яка дає мадридцям чудові шанси на вихід у плей-офф ЛЧ. Нині мають дев'ять очок. "Гірники" мають лише одне очко і посідають останнє місце. Сьогодні о 22:00 зіграють представники нашого гурту "Шериф" та "Інтер".

"РЕАЛ" - "ШАХТАР" 2:1

Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Начо, 66), Мілітао, Алаба, Менді-Кроос, Каземіро, Модріч - Васкес, Бензема( Йович, 79), Вінісіус

"Шахтар": Трубін - Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі-Степаненко (Судаков, 79), Майкон, Патрік (Антоніо, 80) - Тете (Марлос, 79), Фернандо (Дентіньо, 86), Мудрик (Соломон, 71)