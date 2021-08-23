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Стычки во время поднятия флага в центре Украины: выступление Зеленского хотели сорвать

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Владимир Зеленский принял участие в поднятии флага Украины в географическом центре страны в Черкасской области. Его выступление пытались сорвать.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Несколько мужчин пытались установить звукоусилительную аппаратуру в месте проведения мероприятия с участием руководства государства. Разрешения для этого они не имели. Между участниками протеста и полицией произошли столкновения.

"Правоохранители среагировали на ситуацию и не допустили правонарушений. Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских, доставили в местный участок полиции", - говорится в сообщении.

Полиция призывает участников массовых мероприятий соблюдать законодательство и не нарушать общественный порядок.

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Владимир ЗеленскийНацкорпус