Стычки с полицией и слезоточивый газ: в Кишиневе фермеры вышли на протесты

Сегодня, 16 декабря, в Кишиневе (Молдова) на массовые протесты вышли фермеры. Они выступают против проекта бюджета на 2021 год.

Об этом пишет местное издание point.md.

Сообщается, что около 11:00 сотни аграгриев выдвинулись на тракторах к зданию парламента Молдовы. Сегодня он должен во втором чтении принять законопроект о бюджете на следующий год. Фермеры просят депутатов не поддерживать правительственный проект и не допустить "дальнейшего разрушения сельского хозяйства".

Отметим, что еще во время вчерашней акции силовики оцепили здание после того, как протестующие пытались прорваться в него. Сегодня аграрии на тракторах хотели прорвать полицейский кордон, акция сопровождается столкновениями с силовиками.

Также сообщается, что полиция применила слезоточивый газ. О пострадавших пока неизвестно.

Напомним, ранее избранный президент Молдовы Майя Санду потребовала от премьера Иона Кику уйти в отставку. Также сообщалось, что ее партия выдвинет вотум недоверия правительству.

До этого сторонники Санду выходили на протесты и требовали распустить парламент.