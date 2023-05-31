Стягують ППО та старі танки. Окупанти проводять "ротацію" після вибухів у Маріуполі

Фото, що підтверджують "бурхливу діяльність" загарбників, опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Окупанти почали стягувати на заміну “втомленої” іншу техніку. Старе лайно Т-62 замість втрачених Т-72. Плюс, знов системи ППО "Бук", - розповів він.

Теж саме, за даними Андрющенка, відбувається і з особовим складом загарбників. Наразі "нове поповнення" рядів окупантів, за його даними, прямує в бік Мангушу та Бердянська.

“Панікі нєт”, проте трохи трєвожно", - так описав стан росіян радник мера.

Вибухи в Маріуполі Донецької області

У портовому місті, яке росіяни окупували і використовують зараз як військовий анклав, постійно звучать вибухи. Так, під час нещодавньої "недільної бавовни" прилетіло неподалік міста, через що близько 100 окупантів було ліквідовано.

Після цього серед загарбників, мабуть, почалася справжня паніка. Зокрема, буквально вчора утворилися багатокілометрові затори з фур та легкових авто у бік кордону з Росією в районі Новоазовська, де розташований пункт пропуску на кордоні з РФ - Новоазовськ - Весело-Вознесенка.