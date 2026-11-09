Створюємо технологічне майбутнє під час війни: 100 днів роботи Мінцифри

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За 100 днів українці понад 32 млн разів скористалися послугами "Дії", а державний ШІ-агент Дія.АІ допоміг 3,7 млн громадян. Наступний етап роботи Мінцифри: оборонні технології та стійкість зв'язку, суверенний штучний інтелект і інтеграція України до єдиного цифрового ринку ЄС.

Більш детально про результати та плани міністерства в колонці міністерки цифрової трансформації Оксани Ферчук для РБК-Україна.

Головне:

Бізнес і оборона працюють на одну мету . За 100 днів до Дія.City долучився 421 резидент, а вони сплатили до бюджету близько 20 млрд грн податків. Brave1 профінансував 116 грантів на понад 963 млн грн.

Зв'язок готують до зими . 92% базових станцій здатні працювати до 8 годин на акумуляторах, а 70% понад три доби на генераторах. Дані захищає розподілена архітектура та система "Трембіта".

. 92% базових станцій здатні працювати до 8 годин на акумуляторах, а 70% понад три доби на генераторах. Дані захищає розподілена архітектура та система "Трембіта". Держава заговорила з людьми їхньою мовою . Дія.АІ за три місяці допоміг 3,7 млн громадян, а освітня екосистема "Мрія" об'єднала понад 1 млн користувачів із 737 шкіл.

. Дія.АІ за три місяці допоміг 3,7 млн громадян, а освітня екосистема "Мрія" об'єднала понад 1 млн користувачів із 737 шкіл. Послуг стає більше, а бюрократії менше . Українці понад 32 млн разів скористалися "Дією", а Мінцифри запустило й оновило понад 40 сервісів, зокрема онлайн-розлучення та європротокол.

. Українці понад 32 млн разів скористалися "Дією", а Мінцифри запустило й оновило понад 40 сервісів, зокрема онлайн-розлучення та європротокол. Цифрові документи без кордонів. Україна провела 169 транскордонних тестів європейського цифрового гаманця із 14 державами та єдина поза ЄС долучилася до консорціуму POTENTIAL.

За 100 днів українці понад 32 млн разів скористалися послугами Дії, а перший у світі державний ШІ-агент Дія.АІ допоміг 3,7 млн громадян. Оборонний кластер Brave1 профінансував розробки для передової на понад 963 млн грн. Резиденти Дія.City перерахували до бюджету близько 20 млрд грн податків. Також ми підготували інфраструктуру зв’язку до зими та запустили більш ніж 40 нових цифрових послуг.

Наступний етап роботи Міністерства зосереджений на трьох напрямах: розвиток оборонних технологій і стійкості зв’язку, побудова суверенного штучного інтелекту та подальша цифровізація державних послуг з інтеграцією України до єдиного цифрового ринку ЄС.

Технології перемоги та економічна опора

Технологічний сектор – це фундамент нашої обороноздатності. ІТ упевнено посідає перше місце в експорті послуг України. Простір Дія.City продовжує зростати: за 100 днів до нас долучився 421 новий резидент, серед яких 78 defense tech-розробників та 17 ШІ-компаній.

За три місяці резиденти Дія.City сплатили близько 20 млрд грн податків – це ресурси, які фінансують безпосередньо Збройні сили, соціальні зобов’язання та відновлення міст.

Паралельно оборонний кластер Brave1 профінансував 116 нових грантів на понад 963 млн грн, зокрема на розробку радарів та ракет "повітря – повітря". Ми запустили Brave1 Invest Portal, який відкрив українським інженерам прямий вихід на перевірених міжнародних інвесторів, та започаткували з НАТО перший спільний конкурс UNITE – Brave NATO на 10 млн євро для проєктів протидії дронам.

Цей бойовий досвід миттєво перетворюється на рішення для цивільного життя. Ми запустили експериментальний проєкт доставки препаратів для трансплантацій, донорських органів і крові дронами, а також ініціювали програму грантів "Інноваційне протезування" до 8 млн грн, щоб найкращі біонічні протези виробляли саме в Україні.

Стійкість зв’язку та безпека державних даних

Попереду складна зима, тому захист комунікацій – питання виживання. Разом з операторами та провайдерами ми підготували критичну інфраструктуру: 92% базових станцій зв’язку вже готові тримати роботу до 8 годин на акумуляторах, а 70% – здатні працювати понад три доби на генераторах.

Оптичний інтернет за технологією xPON, який працює навіть під час знеструмлень, проведено вже до 58% осель. Для територій, де наземна інфраструктура зруйнована обстрілами, ми спільно тестуємо технологію Direct to Cell – передання супутникового сигналу безпосередньо на звичайні смартфони.

Захищаємо й державні реєстри. Уся цифрова система побудована на розподіленій архітектурі: єдиної бази, де зберігалося б "усе про всіх", просто не існує, тому зламати систему одним ударом технічно неможливо. Дані захищені системою Трембіта, ключові датацентри перенесені під землю, а резервні копії зберігаються в безпечних хмарах за кордоном.

Кіберстійкість України підтримують і міжнародні партнери. У межах Талліннського механізму на захист цивільної інфраструктури залучено понад 32 млн євро, Світовий банк виділяє до 42 млн доларів на резервні центри обробки даних, а уряди Швеції, Великої Британії та США спрямовують ресурси на оптоволокно для прифронтових громад і посилення фахівців із кіберзахисту.

Суверенний ШІ та агентивна держава

Україна робить наступний цивілізаційний ривок – від цифровізації послуг до побудови моделі агентивної держави на базі власного штучного інтелекту.

Суверенний ШІ гарантує, що алгоритми враховують український контекст, розмовляють українською мовою та захищають персональні дані громадян. Для цього ми розгорнули hardware-систему AI Factory та презентували відкритий рейтинг Ukrainian LLM Leaderboard. Ми створюємо інфраструктуру в партнерстві зі світовими лідерами – NVIDIA, OpenAI, Microsoft, Google, AWS та Anthropic.

Перший у світі державний ШІ-агент Дія.АІ лише за останні три місяці допоміг 3,7 млн громадян, а загалом сервісом скористалися вже понад 10 млн українців. Тепер користувачеві не потрібно розбиратися і бюрократичних процедурах: достатньо описати свою життєву ситуацію звичайними словами – і асистент сам знайде потрібну послугу. Нещодавно ми запустили в Дія.АІ функцію миттєвої перевірки кредитної історії, щоб захистити людей від шахрайських кредитів.

Технології докорінно змінюють і навчання. Освітня екосистема Мрія вже об’єднує понад 1 мільйон користувачів із 737 шкіл. Штучний інтелект у Мрії генерує персоналізовані тести (вчителі вже створили їх майже 100 тисяч) та автоматично формує розклад уроків. Це вивільняє час викладачів від паперової рутини для роботи з дітьми.

Сервіси для людей і безбар’єрність

Головний показник ефективності нашої роботи – довіра. За 100 днів українці понад 32 млн разів скористалися послугами в екосистемі Дія. Ми запустили й оновили понад 40 сервісів: ведення військового обліку, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, картку "Турбота для дитини", оновлений Пакунок школяра, онлайн-розлучення, сервіс оформлення європротоколу та доставку посвідчень водія.

Для бізнесу стали доступними нові гранти на власну справу й послуги через єДозвіл, а для українців, які виїхали з окупованих територій, – дистанційне звільнення з роботи через сервіс Обрій. Окремо додали 22 категорії до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі, щоб постраждалі від російської агресії громадяни гарантовано отримали репарації.

При цьому цифровий розвиток залишається людяним і безбар’єрним. Ми впровадили послугу онлайн-шлюбу для вдів, удівців та людей із порушеннями зору чи слуху. Але й паперові документи ніхто не скасовує: кожен сам обирає, користуватися смартфоном чи піти до найближчого ЦНАПу.

Завдання держави – зробити онлайн-інструменти настільки зрозумілими, щоб у них розібралася навіть людина, яка вперше взяла в руки смартфон.

Спільний цифровий простір з Європейським Союзом

Наш стратегічний вектор залишається незмінним – повноправна інтеграція в цифровий ринок Євросоюзу. До кінця 2026 року всі країни ЄС мають запустити єдиний Європейський цифровий гаманець (EU Digital Identity Wallet) відповідно до регламенту eIDAS 2.0. Україна вже зараз рухається в спільному темпі з Європою.

Ми стали єдиною країною з поза меж ЄС, яка долучилася до консорціуму POTENTIAL разом із 20 країнами Євросоюзу. Наша команда провела 169 транскордонних тестів із 14 державами, посівши 4-те місце в Європі за обсягом тестування гаманця. Уряд уже зафіксував технічні стандарти на рівні постанови № 689.

Наша мета проста: українські цифрові документи мають безперешкодно приймати в будь-якій країні Європи – від оренди житла до відкриття банківського рахунку, а європейські громадяни зможуть так само легко користуватися своїми сервісами в Україні.

Попри війну та щоденні удари, українська цифрова держава тримає надійний захист, масштабується й демонструє світу абсолютно новий рівень ефективності. Ми не збавляємо обертів та продовжуємо системно працювати далі.