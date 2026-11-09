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Создаем технологическое будущее во время войны: 100 дней работы Минцифры

11:38 09.11.2026 Пн
7 мин
aimg Оксана Ферчук
Создаем технологическое будущее во время войны: 100 дней работы Минцифры Оксана Ферчук (фото предоставлено прессслужбой Минцифры)
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За 100 дней украинцы более 32 млн раз воспользовались услугами "Дії", а государственный ИИ-агент Дія.АІ помог 3,7 млн граждан. Следующий этап работы Минцифры: оборонные технологии и устойчивость связи, суверенный искусственный интеллект и интеграция Украины в единый цифровой рынок ЕС.

Более подробно о результатах и планах министерства – в колонке министра цифровой трансформации Оксаны Ферчук для РБК-Украина.

Главное:

  • Бизнес и оборона работают на одну цель. За 100 дней к Дія.City присоединился 421 резидент, а они уплатили в бюджет около 20 млрд грн налогов. Brave1 профинансировал 116 грантов на более чем 963 млн грн.
  • Связь готовят к зиме. 92% базовых станций способны работать до 8 часов на аккумуляторах, а 70% более трех суток на генераторах. Данные защищает распределенная архитектура и система "Трембита".
  • Государство заговорило с людьми на их языке. Дія.АІ за три месяца помог 3,7 млн граждан, а образовательная экосистема "Мрія" объединила более 1 млн пользователей из 737 школ.
  • Услуг становится больше, а бюрократии меньше. Украинцы более 32 млн раз воспользовались "Дією", а Минцифры запустило и обновило более 40 сервисов, в частности онлайн-развод и европротокол.
  • Цифровые документы без границ. Украина провела 169 трансграничных тестов европейского цифрового кошелька с 14 государствами и единственная вне ЕС присоединилась к консорциуму POTENTIAL.

За 100 дней украинцы более 32 млн раз воспользовались услугами Дії, а первый в мире государственный ИИ-агент Дія.АІ помог 3,7 млн граждан. Оборонный кластер Brave1 профинансировал разработки для передовой на более чем 963 млн грн. Резиденты Дія.City перечислили в бюджет около 20 млрд грн налогов. Также мы подготовили инфраструктуру связи к зиме и запустили более 40 новых цифровых услуг.

Следующий этап работы Министерства сосредоточен на трех направлениях: развитие оборонных технологий и устойчивости связи, построение суверенного искусственного интеллекта и дальнейшая цифровизация государственных услуг с интеграцией Украины в единый цифровой рынок ЕС.

Технологии победы и экономическая опора

Технологический сектор – это фундамент нашей обороноспособности. ИТ уверенно занимает первое место в экспорте услуг Украины. Пространство Дія.City продолжает расти: за 100 дней к нам присоединился 421 новый резидент, среди которых 78 defense tech-разработчиков и 17 ИИ-компаний.

За три месяца резиденты Дія.City уплатили около 20 млрд грн налогов – это ресурсы, которые финансируют непосредственно Вооруженные силы, социальные обязательства и восстановление городов.

Параллельно оборонный кластер Brave1 профинансировал 116 новых грантов на более чем 963 млн грн, в частности на разработку радаров и ракет "воздух – воздух". Мы запустили Brave1 Invest Portal, который открыл украинским инженерам прямой выход на проверенных международных инвесторов, и начали с НАТО первый совместный конкурс UNITE – Brave NATO на 10 млн евро для проектов противодействия дронам.

Этот боевой опыт мгновенно превращается в решения для гражданской жизни. Мы запустили экспериментальный проект доставки препаратов для трансплантаций, донорских органов и крови дронами, а также инициировали программу грантов "Инновационное протезирование" до 8 млн грн, чтобы лучшие бионические протезы производили именно в Украине.

Устойчивость связи и безопасность государственных данных
Впереди сложная зима, поэтому защита коммуникаций – вопрос выживания. Вместе с операторами и провайдерами мы подготовили критическую инфраструктуру: 92% базовых станций связи уже готовы держать работу до 8 часов на аккумуляторах, а 70% – способны работать более трех суток на генераторах.

Оптический интернет по технологии xPON, который работает даже во время обесточиваний, проведен уже в 58% домохозяйств. Для территорий, где наземная инфраструктура разрушена обстрелами, мы совместно тестируем технологию Direct to Cell – передачу спутникового сигнала непосредственно на обычные смартфоны.

Защищаем и государственные реестры. Вся цифровая система построена на распределенной архитектуре: единой базы, где хранилось бы "все обо всех", просто не существует, поэтому взломать систему одним ударом технически невозможно. Данные защищены системой Трембита, ключевые дата-центры перенесены под землю, а резервные копии хранятся в безопасных облаках за границей.

Киберустойчивость Украины поддерживают и международные партнеры. В рамках Таллинского механизма на защиту гражданской инфраструктуры привлечено более 32 млн евро, Всемирный банк выделяет до 42 млн долларов на резервные центры обработки данных, а правительства Швеции, Великобритании и США направляют ресурсы на оптоволокно для прифронтовых общин и усиление специалистов по киберзащите.

Суверенный ИИ и агентное государство

Украина делает следующий цивилизационный рывок – от цифровизации услуг к построению модели агентного государства на базе собственного искусственного интеллекта.

Суверенный ИИ гарантирует, что алгоритмы учитывают украинский контекст, разговаривают на украинском языке и защищают персональные данные граждан. Для этого мы развернули hardware-систему AI Factory и презентовали открытый рейтинг Ukrainian LLM Leaderboard. Мы создаем инфраструктуру в партнерстве с мировыми лидерами – NVIDIA, OpenAI, Microsoft, Google, AWS и Anthropic.

Первый в мире государственный ИИ-агент Дія.АІ только за последние три месяца помог 3,7 млн граждан, а в целом сервисом воспользовались уже более 10 млн украинцев. Теперь пользователю не нужно разбираться в бюрократических процедурах: достаточно описать свою жизненную ситуацию обычными словами – и ассистент сам найдет нужную услугу. Недавно мы запустили в Дія.АІ функцию мгновенной проверки кредитной истории, чтобы защитить людей от мошеннических кредитов.

Технологии коренным образом меняют и обучение. Образовательная экосистема Мрія уже объединяет более 1 миллиона пользователей из 737 школ. Искусственный интеллект в Мрії генерирует персонализированные тесты (учителя уже создали их почти 100 тысяч) и автоматически формирует расписание уроков. Это высвобождает время преподавателей от бумажной рутины для работы с детьми.

Сервисы для людей и безбарьерность

Главный показатель эффективности нашей работы – доверие. За 100 дней украинцы более 32 млн раз воспользовались услугами в экосистеме Дія. Мы запустили и обновили более 40 сервисов: ведение воинского учета, помощь в связи с беременностью и родами, карту "Забота о ребенке", обновленный Пакет школьника, онлайн-развод, сервис оформления европротокола и доставку водительских удостоверений.

Для бизнеса стали доступными новые гранты на собственное дело и услуги через єДозвіл, а для украинцев, выехавших с оккупированных территорий, – дистанционное увольнение с работы через сервис Обрій. Отдельно добавили 22 категории в Международный реестр ущерба в Гааге, чтобы пострадавшие от российской агрессии граждане гарантированно получили репарации.

При этом цифровое развитие остается человечным и безбарьерным. Мы внедрили услугу онлайн-брака для вдов, вдовцов и людей с нарушениями зрения или слуха. Но и бумажные документы никто не отменяет: каждый сам выбирает, пользоваться смартфоном или пойти в ближайший ЦНАП.

Задача государства – сделать онлайн-инструменты настолько понятными, чтобы в них разобрался даже человек, впервые взявший в руки смартфон.

Общее цифровое пространство с Европейским Союзом

Наш стратегический вектор остается неизменным – полноправная интеграция в цифровой рынок Евросоюза. До конца 2026 года все страны ЕС должны запустить единый Европейский цифровой кошелек (EU Digital Identity Wallet) в соответствии с регламентом eIDAS 2.0. Украина уже сейчас движется в общем темпе с Европой.

Мы стали единственной страной за пределами ЕС, которая присоединилась к консорциуму POTENTIAL вместе с 20 странами Евросоюза. Наша команда провела 169 трансграничных тестов с 14 государствами, заняв 4-е место в Европе по объему тестирования кошелька. Правительство уже зафиксировало технические стандарты на уровне постановления № 689.

Наша цель проста: украинские цифровые документы должны беспрепятственно принимать в любой стране Европы – от аренды жилья до открытия банковского счета, а европейские граждане смогут так же легко пользоваться своими сервисами в Украине.

Несмотря на войну и ежедневные удары, украинское цифровое государство держит надежную защиту, масштабируется и демонстрирует миру совершенно новый уровень эффективности. Мы не сбавляем оборотов и продолжаем системно работать дальше.

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