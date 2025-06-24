Створять трибунал щодо агресії РФ: Зеленський і Берсе підпишуть історичну угоду

Президент Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підпишуть угоду про створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України в Страсбурзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради Європи.
Як повідомили у відомстві, Комітет міністрів Ради Європи сьогодні уповноважив Генерального секретаря Берсе підписати угоду, яка включає Статут Спеціального трибуналу.
"Справедливість для України не чекатиме", - заявив Берсе напередодні завтрашнього підписання.
За його словами, вперше створюється спеціальний міжнародний трибунал для розгляду злочинів агресії.
"Цей трибунал, створений в рамках Ради Європи, притягне до відповідальності тих, хто застосував силу в порушення Статуту ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи не ґрунтується на мовчанні чи безкарності, а на законі, принципах і діях", - сказав він.
Наразі відомо, що Комітет міністрів завершив роботу над юридичними текстами, що лежать в основі Спеціального трибуналу. А також завершив підготовчу роботу щодо розширеної часткової угоди, яка дозволить широкому колу сторін, включаючи членів і нечленів Ради Європи, а також Європейський Союз, підтримувати і допомагати в управлінні трибуналом.
Спеціальний трибунал створять у межах Ради Європи для притягнення до відповідальності найвищих посадовців за злочин агресії проти України. Йдеться про незаконне застосування військової сили проти іншої держави, що є грубим порушенням Статуту ООН.
Наразі Міжнародний кримінальний суд має повноваження розслідувати лише військові злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні. Але через обмеження його юрисдикції він не може розглядати саме злочин агресії. Новий трибунал покликаний усунути цю прогалину в міжнародному правосудді.
"Ключові юридичні документи, що лежать в основі Спеціального трибуналу, тепер можуть бути розглянуті сторонами, зацікавленими в приєднанні до Розширеної часткової угоди. Комітет міністрів продовжить обговорення цього питання, коли держави виявлять бажання взяти участь", - сказано у повідомленні.
Серед пріоритетів Ради Європи щодо України, яка входить до організації з 1995 року, - створення Реєстру збитків, що вже отримав понад 34 тисячі звернень, а також робота над запуском Комісії з розгляду цих заяв і Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії.
Європейський суд з прав людини залишається єдиною міжнародною судовою інстанцією, яка розглядає справи про порушення прав людини, пов’язані з повномасштабною агресією Росії проти України.
Нагадаємо, на початку травня у Львові відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн, які підтримують створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. За її підсумками учасники досягли політичної домовленості про запуск такого механізму.
Основна мета трибуналу - притягнення до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна та інших високопосадовців за розв'язання війни проти України.
Варто нагадати, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) не має юрисдикції щодо даних злочинів, оскільки Росія не є учасницею Римського статуту, а Україна не була повноправним членом на момент вторгнення.
Тому новий трибунал заповнює правовий вакуум, дозволяючи розслідувати та переслідувати осіб, відповідальних за агресію.
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