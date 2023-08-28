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Створив концтабори на окупованих територіях. Генералу РФ оголошено підозру

Фото: російський генерал-полковник Аркадій Гостєв Зеленський (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російський генерал-полковник Аркадій Гостєв створив мережу концтаборів на тимчасово окупованих територіях України. Йому оголошено підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ та Офіс Генпрокурора.

Як з'ясували слідчі, Гостєв є директором Федеральної служби виконання покарань РФ. Саме він був відповідальний за створення на окупованій частині України мережі російських тюрем під виглядом "виправних" та "лікувально-виправних" установ.

Гостєв безпосередньо брав участь у створенні та забезпеченні функціонування даних установ. Вони були розташовані у розташовані у Херсоні, Старій Збур’ївці, Дар’ївці, Голій Пристані та селі Центральне Миколаївської області.

Наразі генерал перебуває на території РФ. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України. Йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Нагадаємо, раніше генералу Росгвардії, який командує придушенням партизанського руху в Криму, повідомили про підозру.

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