UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Створення ліквідної біржової торгівлі газом стане гарантією забезпечення власним ресурсом, - експерт

Фото: створення ліквідної біржової торгівлі газом стане гарантією забезпечення власним ресурсом (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Створення ліквідної біржової торгівлі газом в Україні стане найкращою гарантією забезпечення власним ресурсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"Найкращою гарантію забезпеченості ресурсами є не посилення закритості українського ринку як "речі у собі", а його євроінтеграція шляхом досягнення market coupling. У цьому контексті немає альтернативи створенню ліквідної біржової торгівлі відповідно до Директив ЄС, які Україна зобов’язана імплементувати у рамках свого стратегічного шляху до вступу в Євросоюз", - написав він. 

Як приклад він навів енергетичну кризу у Європі, яка була спровокована росією на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді вартість газу в Європі суттєво зросла, бо залежність ЄС від російського газу досягала 42%. 

Омельченко наголосив, що в цих надзвичайних обставинах ніхто не почав згортати біржову торгівлю, забороняти експорт, впроваджувати встановлення граничних цін для населення на рівні, що не покриває витрати постачальників чи створювати єдиного монополіста. 

Натомість у Євросоюзі був прийнятий пакет надзвичайних рішень REPowerEU, що передбачає плани із диверсифікації поставок та пришвидшення "зеленого" переходу завдяки розвитку ВДЕ та проектів із енергозбереження.  

"В результаті ринок поступово нормалізувався й ціни почали знижуватися. Ліберальна модель ринку ЄС перемогла у газовій війні із РФ, на що у Кремлі точно не розраховували", - підкреслив Омельченко. 

Він додав, що в Україні ситуація із самозабезпеченням газом набагато краще ніж в ЄС. Через це в Україні склалися надзвичайно сприятливі умови для лібералізації ринку газу в інтересах споживачів та розвитку біржової торгівлі, як його невід’ємної складової.   

"На мій погляд, визначальним стримуючим чинником євроінтеграції газового ринку України є застаріле мислення із рудиментами радянських уявлень про економіку з боку державних очільників та значної частини суспільства. Не треба чекати кращих часів для реформ, оскільки можна їх й не дочекатися. Найліпший час для необхідних перетворень завжди є теперішній", - підсумував експерт. 

Нагадаємо, раніше в комітеті Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг заявляли, що Україна потребує впровадження біржової торгівлі на ринку природного газу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ