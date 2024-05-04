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Створення ліквідної біржової торгівлі газом стане гарантією забезпечення власним ресурсом, - експерт

Субота 04 травня 2024 16:18
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Створення ліквідної біржової торгівлі газом стане гарантією забезпечення власним ресурсом, - експерт Фото: створення ліквідної біржової торгівлі газом стане гарантією забезпечення власним ресурсом (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Створення ліквідної біржової торгівлі газом в Україні стане найкращою гарантією забезпечення власним ресурсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"Найкращою гарантію забезпеченості ресурсами є не посилення закритості українського ринку як "речі у собі", а його євроінтеграція шляхом досягнення market coupling. У цьому контексті немає альтернативи створенню ліквідної біржової торгівлі відповідно до Директив ЄС, які Україна зобов’язана імплементувати у рамках свого стратегічного шляху до вступу в Євросоюз", - написав він.

Як приклад він навів енергетичну кризу у Європі, яка була спровокована росією на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді вартість газу в Європі суттєво зросла, бо залежність ЄС від російського газу досягала 42%.

Омельченко наголосив, що в цих надзвичайних обставинах ніхто не почав згортати біржову торгівлю, забороняти експорт, впроваджувати встановлення граничних цін для населення на рівні, що не покриває витрати постачальників чи створювати єдиного монополіста.

Натомість у Євросоюзі був прийнятий пакет надзвичайних рішень REPowerEU, що передбачає плани із диверсифікації поставок та пришвидшення "зеленого" переходу завдяки розвитку ВДЕ та проектів із енергозбереження.

"В результаті ринок поступово нормалізувався й ціни почали знижуватися. Ліберальна модель ринку ЄС перемогла у газовій війні із РФ, на що у Кремлі точно не розраховували", - підкреслив Омельченко.

Він додав, що в Україні ситуація із самозабезпеченням газом набагато краще ніж в ЄС. Через це в Україні склалися надзвичайно сприятливі умови для лібералізації ринку газу в інтересах споживачів та розвитку біржової торгівлі, як його невід’ємної складової.

"На мій погляд, визначальним стримуючим чинником євроінтеграції газового ринку України є застаріле мислення із рудиментами радянських уявлень про економіку з боку державних очільників та значної частини суспільства. Не треба чекати кращих часів для реформ, оскільки можна їх й не дочекатися. Найліпший час для необхідних перетворень завжди є теперішній", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше в комітеті Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг заявляли, що Україна потребує впровадження біржової торгівлі на ринку природного газу.

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