Стурбовані через війну в Україні. У Німеччині почали перевіряти укриття
У Німеччині за наказом Міністерства внутрішніх справ почали перевірку укриттів. Бомбосховищ виявилося менше, ніж передбачали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
У результаті перевірки виявилося, що, у Німеччині є майже 480 тисяч місць у сховищах, яких вистачить 0,5% населення. Загалом було перевірено 850 укриттів.
Зазначається, що з початком повномасштабної агресії Росії проти України німецький уряд призупинив демонтаж бомбосховищ, які мали прибрати ще у 2007 році, та взяв їх на облік.
Як повідомляє видання, у період холодної війни у Німеччині налічувалося близько 2000 бомбосховищ на 2,3 млн місць.
Наразі кількість укриттів у Німеччині невідома.
Варто зазначити, бомбосховища та укриття на випадок ядерного апокаліпсису або воєнних дій є практично в кожній країні на планеті. Їх почали будувати ще після Другої світової війни й більшість зберегла функціонал до наших часів. Деякі бомбосховища стали туристичними точками на карті, а деякі просто закинули.
Як виглядають бомбосховища у різних країнах світу - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Перевірка укриттів у Києві
Нагадаємо, в ніч на 1 червня під час ракетної атаки на Київ біля укриття у Деснянському районі столиці загинули троє людей: дитина, її мама та ще одна жінка. Вони прямували до укриття, яке виявилося зачиненим.
Поліція відкрила кримінальну справу за даним фактом, а трьом чиновникам та охоронцю оголосили підозру. Президент України Володимир Зеленський після трагедії дав наказ за 10 днів перевірити всі укриття в Києві та по Україні.
Станом на 7 червня у Києві перевірили близько 73% укриттів та бомбосховищ. Більшість з них залишаються без вільного доступу.
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