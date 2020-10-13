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Студенти з Криму і Донбасу зможуть залишитися у гуртожитках на час "дистанційки"

Україна , Вівторок 13 жовтня 2020 21:31
Студенти з Криму і Донбасу зможуть залишитися у гуртожитках на час "дистанційки"
Фото: гуртожиток (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що рішення уряду про перехід на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада і виїзд студентів з гуртожитків не торкнеться шукачів освіти з окупованих територій Донбасу і Криму.

Про це повідомляє прес-служба Минреинтеграции.

"Ця рекомендація не застосовується до шукачів освіти з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, відповідна рекомендація не застосовується до сиріт, студентів з регіонів з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки, іноземних громадян та осіб без громадянства, студентів, які поєднують навчання з роботою.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін ухвалив рішення про продовження карантину в Україні до кінця грудня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні заявив, що карантин в Україні продовжили через зростання нових випадків коронавірусу. Крім того, карантин вирішили посилити, в тому числі шляхом запровадження дистанційного навчання.

Також РБК-Україна писало, що українські вчені прогнозують, що найближчим часом добовий приріст інфікованих в Україні може досягти 7800 випадків.

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