Стубб закликав Європу до спільного плану для участі в переговорах щодо миру в Україні

Стубб запропонував структуру з трьох фаз: до переговорів, під час припинення вогню та після досягнення миру.

"На цій фазі, тут треба думати про те як більше тиснути на РФ і як підтримувати Україну. Які домовленості щодо безпеки можуть бути", - сказав Стубб.

За його словами, його наразі засмучують дебати щодо відправки миротворців до України, адже він вважає, що найпотужніші ресурси в Україні зараз є.

Друга фаза, за словами Стубба, має розпочатися із припиненням вогню, коли необхідно буде визначити формат переговорів і гарантії їхньої надійності. Третій етап передбачає досягнення миру, що включатиме територіальні питання, компенсації та відновлення справедливості.

"Ми в Європі, ми маємо зібратися разом і діяти разом. Для цього має бути план для американців, якщо ви не показуєте план американцям, то ви не будете долучені до перемовин. Зараз перемовини відбуваються без нас, без жодного плану, стратегій", - підкреслив він.

Переговори США та Росії

Нагадаємо, минулого тижня відбулась зустріч делегацій США та Росії у Саудівській Аравії. Згодом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що "переконаний у готовності Росії почати серйозний процес, щоб визначити, як можна покласти край війні".

Детальніше про переговори між США та РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Як заявив президент Володимир Зеленський, Київ не визнає результатів переговорів в Ер-Ріяді.