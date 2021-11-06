Структуры Коломойского могут получить государственного газа на 20 млрд гривен, - Корбан

НАК "Нафтогаз Украины" может отдать структурам олигарха Игоря Коломойского 700 млн м3 природного газа по цене 1000 долларов за тысячу кубических метров, который был добыт потребленный населением еще в 2006 году по цене 315 грн за тыс. метров кубических.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего бизнес-партнера Коломойского Геннадия Корбана в интервью " Цензор.нет ".

"Вот видите, они рассчитываются по текущей цене за газ, потраченный бог знает когда. Посмотрите цену газа 2006 года. (...) За тысячу кубов - 315 гривен. А теперь сравните разницу между этой ценой и тысячей долларов за тысячу кубов", - сообщил бизнесмен.

По информации издания "Наші гроші", речь идет о 700 млн куб. м газа (более 5% всего запаса газа на зиму), которые могут передать "Укрнафте" Коломойского на сумму 700 млн долларов.

Этот газ якобы был добыт еще в 2006 году и тогда потреблен населением. Тогда "Укрнафта" обязана была продавать газ для нужд населения по 315 грн за тысячу кубических метров.

В целом "Укрнафта" Коломойского требует от государства 8 млрд м3 газа, что эквивалентно всему государственному газу в подземных газохранилищах. Иск был подан в 2018 году и до октября 2021 года ни одного заседания по нему не происходило.