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Структури Коломойського можуть отримати державного газу на 20 млрд гривень, - Корбан

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Київ, Субота 06 листопада 2021 21:00
Структури Коломойського можуть отримати державного газу на 20 млрд гривень, - Корбан Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

НАК "Нафтогаз України" може віддати структурам олігарха Ігоря Коломойського 700 млн м3 природного газу за ціною 1000 доларів за тисячу кубічних метрів, який був видобутий спожитий населенням ще у 2006 році за ціною 315 грн за тис. метрів кубічних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього бізнес-партнера Коломойського Геннадія Корбана в інтерв’ю "Цензор.нет".

"Ось бачите, вони розраховуються за поточною ціною за газ, витрачений бог знає коли. Подивіться ціну газу 2006 року. (...) За тисячу кубів - 315 гривень. А тепер порівняйте різницю між цією ціною та тисячею доларів за тисячу кубів", - повідомив бізнесмен.

За інформацією видання "Наші гроші", мова йде про 700 млн куб. м газу (понад 5% всього запасу газу на зиму), які можуть передати "Укрнафті" Коломойського на суму 700 млн доларів.

Цей газ начебто був добутий ще у 2006 році і тоді спожитий населенням. Тоді "Укрнафта"зобов’язана була продавати газ для потреб населення по 315 грн за тисячу кубічних метрів.

Загалом "Укрнафта" Коломойського вимагає від держави 8 млрд м3 газу, що еквівалентно всьому державному газу в підземних газосховищах. Позов був поданий у 2018 році й до жовтня 2021 року жодного засідання по ньому не відбувалося.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів, почавши в країні процес деолігархізації.

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Генадій Корбан Ігор Коломойский Закон про олігархів
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