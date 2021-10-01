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Стройка Ямпольского моста на границе с Молдовой: что происходит на объекте сейчас

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Киев, Пятница 01 октября 2021 13:46
Стройка Ямпольского моста на границе с Молдовой: что происходит на объекте сейчас Фото: стройка Ямпольского моста на границе с Молдовой (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Винницкой области перешли к активной фазе строительства мостового перехода Ямполь-Косеуць на границе с Молдовой. Проект является стратегическим приоритетом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.

"Вблизи строительства постоянно находится наряд пограничников. Строительные работы будут продолжаться, пока будут позволять погодные условия", - заверил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Подготовительные работы продолжались с 1 августа до конца сентября. На участок уже доставили мостостроительную технику и определили место для таможенного терминала площадью около 8 га, который будет пропускать грузы в обе стороны.

Следующим этапом станет обустройство опор и пролетных строений эстакад, системы водоотвода, очистных сооружений, барьерного и перильного ограждения, деформационных швов и т. д.

Строительство Ямпольского моста является частью реализации стратегии улучшения транспортного сообщения между Украиной и Молдовой, которую ранее подписали президенты Владимир Зеленский и Майя Санду. Мост откроет дополнительные возможности для развития транспортного сообщения, ускорит логистику и расширит транспортные коридоры.

"Темпы работ меня радуют. С нашей стороны все договоренности выполнены. А значит транспортное сообщение между Украиной и Молдовой будет улучшено - это то, о чем договаривались Президенты Владимир Зеленский и Майя Санду. Строительство моста Ямполь-Косэуць является частью реализации этой стратегии", - отметил глава области.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках президентской программы "Большая стройка" в этом году планируется строительство и восстановление 245 мостов.

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