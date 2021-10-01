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Будівництво Ямпільського мосту на кордоні з Молдовою: що відбувається на об'єкті зараз

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 13:46
Будівництво Ямпільського мосту на кордоні з Молдовою: що відбувається на об'єкті зараз Фото: будівництво Ямпільського мосту на кордоні з Молдовою (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Вінницькій області перейшли до активної фази будівництва мостового переходу Ямпіль-Косеуць на кордоні з Молдовою. Проєкт є стратегічним пріоритетом програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Вінницької ОДА.

"Поблизу будівництва постійно перебуває наряд прикордонників. Будівельні роботи триватимуть доти, доки дозволятимуть погодні умови", - запевнив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Підготовчі роботи тривали з 1 серпня до кінця вересня. На ділянку вже доставили мостобудівельну техніку та визначили місце для митного терміналу площею приблизно 8 га, який буде пропускати вантажі в обидві сторони.

Наступним етапом стане влаштування опор та прогонових будов естакад, системи водовідводу, очисних споруд, бар’єрного та перильного огородження, деформаційних швів тощо.

Будівництво Ямпільського мосту є частиною реалізації стратегії покращення транспортного зв’язку між Україною та Молдовою, яку раніше підписали президенти Володимир Зеленський і Майя Санду. Міст відкриє додаткові можливості для розвитку транспортного сполучення, прискорить логістику та розширить транспортні коридори.

"Темпи робіт мене радують. З нашого боку всі домовленості виконані. А значить, транспортний зв’язок між Україною і Молдовою буде покращений - це те, про що домовлялись Президенти Володимир Зеленський і Майя Санду. Будівництво мосту Ямпіль-Косеуць є частиною реалізації цієї стратегії", - зазначив очільник області.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках програми "Велике будівництво" цього року планується будівництво та оновлення 245 мостів.

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