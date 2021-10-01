Будівництво Ямпільського мосту на кордоні з Молдовою: що відбувається на об'єкті зараз
У Вінницькій області перейшли до активної фази будівництва мостового переходу Ямпіль-Косеуць на кордоні з Молдовою. Проєкт є стратегічним пріоритетом програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Вінницької ОДА.
"Поблизу будівництва постійно перебуває наряд прикордонників. Будівельні роботи триватимуть доти, доки дозволятимуть погодні умови", - запевнив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
Підготовчі роботи тривали з 1 серпня до кінця вересня. На ділянку вже доставили мостобудівельну техніку та визначили місце для митного терміналу площею приблизно 8 га, який буде пропускати вантажі в обидві сторони.
Наступним етапом стане влаштування опор та прогонових будов естакад, системи водовідводу, очисних споруд, бар’єрного та перильного огородження, деформаційних швів тощо.
Будівництво Ямпільського мосту є частиною реалізації стратегії покращення транспортного зв’язку між Україною та Молдовою, яку раніше підписали президенти Володимир Зеленський і Майя Санду. Міст відкриє додаткові можливості для розвитку транспортного сполучення, прискорить логістику та розширить транспортні коридори.
"Темпи робіт мене радують. З нашого боку всі домовленості виконані. А значить, транспортний зв’язок між Україною і Молдовою буде покращений - це те, про що домовлялись Президенти Володимир Зеленський і Майя Санду. Будівництво мосту Ямпіль-Косеуць є частиною реалізації цієї стратегії", - зазначив очільник області.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках програми "Велике будівництво" цього року планується будівництво та оновлення 245 мостів.