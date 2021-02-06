ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Строительство "Северного потока-2": в водах Дании начали укладку труб

Автор: Роман Тверденко

Строительство трубопровода "Северный поток-2" продолжается в водах Дании. Сегодня там началась укладка труб.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Tass.ru.

Укладочное судно Fortuna завершила испытания перед началом укладки и приступила к процессу сегодня, 6 февраля. Подготовительные работы велись с 24 января.

В пятницу сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода "Северный поток-2". Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.

В январе Bloomberg писал, что первую из двух веток "Северного потока-2" планируют достроить в первой половине года. Ориентировочный срок - в июне.

Также глава комитета Бундестага ФРГ по международным делам Норберт Рётген призвал ввести мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2". Вместе с ЕС, Россией и США необходимо развеять опасения, что проект будет использован как геополитическое оружие против стран Восточной Европы.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Северный поток-2