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Строительство "Северного потока-2": в водах Дании начали укладку труб

Дания, Суббота 06 февраля 2021 19:30
Строительство "Северного потока-2": в водах Дании начали укладку труб
Фото: строительство "Северного потока-2" в Германии (nord-stream2.com)
Автор: Роман Тверденко

Строительство трубопровода "Северный поток-2" продолжается в водах Дании. Сегодня там началась укладка труб.

Об этом сообщает Tass.ru.

Укладочное судно Fortuna завершила испытания перед началом укладки и приступила к процессу сегодня, 6 февраля. Подготовительные работы велись с 24 января.

В пятницу сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода "Северный поток-2". Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.

В январе Bloomberg писал, что первую из двух веток "Северного потока-2" планируют достроить в первой половине года. Ориентировочный срок - в июне.

Также глава комитета Бундестага ФРГ по международным делам Норберт Рётген призвал ввести мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2". Вместе с ЕС, Россией и США необходимо развеять опасения, что проект будет использован как геополитическое оружие против стран Восточной Европы.

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