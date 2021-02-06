Будівництво "Північного потоку-2": у водах Данії почали укладання труб

Фото: будівництво "Північного потоку-2" в Німеччині (nord-stream2.com)

Будівництво трубопроводу "Північний потік-2" триває у водах Данії. Сьогодні там почалася укладка труб.

Про це повідомляє Tass.ru.

Трубопрокладне судно Fortuna завершило випробування перед початком укладання і почало процес сьогодні, 6 лютого. Підготовчі роботи велися з 24 січня.

У п'ятницю повідомлялося, що уряд Німеччини розглядає можливість створення механізму припинення роботи газопроводу "Північний потік-2". Це буде можливо в разі погроз Росії скоротити поставки газу через Україну.

У січні Bloomberg писав, що першу з двох гілок "Північного потоку-2" планують добудувати в першій половині року. Орієнтовний термін - у червні.

Також голова комітету Бундестагу ФРН у міжнародних справах Норберт Ретген закликав ввести мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Разом з ЄС, Росією і США необхідно розвіяти побоювання, що проект буде використаний як геополітичне зброю проти країн Східної Європи.