Строительство "Северного потока-2": начали прокладку труб в водах Дании

Фото: "Северный поток-2" (nord-stream2.com)

Возобновились работы по прокладке труб газопровода "Северный поток-2". Началась прокладка в водах Дании.

Об этом сообщает Tass.ru со ссылкой на пресс-службу газопровода.

Работы начали с помощью баржы Fortuna, которая построена для укладки труб. Строительство ведется южнее острова Борнхольм. Там баржа находится с 22 января.

Ранее Bloomberg сообщал, что первую из двух веток "Северного потока-2" планируют достроить в первой половине года. Ориентировочный срок - в июне.

Согласно документу-графику строительства, судно-трубопрокладчик Fortuna завершит работы в водах Дании к середине последней недели мая, после чего будет работать в немецких водах, где должно завершить строительство первой ветки до конца июня.

Сегодня в Германии призвали правительство к объявлению моратория на строительство газопровода "Северный поток-2". Работы нужно остановить из-за ситуации в России.