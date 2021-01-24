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Будівництво "Північного потоку-2": почали прокладання труб у водах Данії

Данія, Неділя 24 січня 2021 22:18
Будівництво "Північного потоку-2": почали прокладання труб у водах Данії
Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2.com)
Автор: Роман Тверденко

Відновилися роботи з прокладання труб газопроводу "Північний потік-2". Почалася прокладання у водах Данії.

Про це повідомляє Tass.ru з посиланням на прес-службу газопроводу.

Роботи розпочали з допомогою баржі Fortuna, яка побудована для укладання труб. Будівництво ведеться на південь від острова Борнхольм. Там баржа знаходиться з 22 січня.

Раніше Bloomberg повідомляв, що першу з двох гілок "Північного потоку-2" планують добудувати в першій половині року. Орієнтовний термін - у червні.

Згідно з документом-графіком будівництва, судно-трубопрокладчик Fortuna завершить роботи у водах Данії до середини останнього тижня травня, після чого буде працювати в німецьких водах, де має завершити будівництво першої гілки до кінця червня.

Сьогодні в Німеччині закликали уряд до оголошення мораторію на будівництво газопроводу "Північний потік-2". Роботи потрібно зупинити через ситуацію в Росії.

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