Директора метро в Днепре обвинили в халатности: растратил более 270 млн гривен

Директора метрополитена в Днепре обвинили в халатности - подрядчик получал средства, хотя отставал от графика строительства метро. Обвинительный акт прокуроры направили в суд.

Об этом сообщает сайт Офиса генпрокурора Украины.

Как отмечается в сообщении, директора "Днепровского метрополитена" обвинили в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, директор знал, что подрядчик отстает от графика, но подписал изменения в контракт, разрешив предприятию получать средства.

В результате в 2018-2019 годах подрядчику перечислили лишние бюджетные средства - более 270 миллионов гривен за работы, которые фактически не выполнялись. Также выделили более 14 миллионов гривен на строительство объекта, необходимости в котором не было, поскольку аналогичный построен в 2012 году.

А в октябре 2019 года из-за бездействия чиновника во время строительства метро было частично разрушено здание общежития НТУ "Днепровская политехника" рядом с объектом строительства .

Отметим, по данным официального сайта, директором "Днепровского метрополитена" является Андрей Лепешкин.

Напомним, по словам руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова, в 2021 году Государственное агентство автомобильных дорог планирует построить и отремонтировать 6800 км дорог.

РБК-Украина писало, что в этом году средняя стоимость дорожных работ на 1 км стала дешевле прошлогоднего показателя.