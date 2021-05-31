ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Строительство кременчугского моста через Днепр начнется в октябре, - Полтавская ОГА

Новина українською →
Кременчуг, Понедельник 31 мая 2021 15:32
Строительство кременчугского моста через Днепр начнется в октябре, - Полтавская ОГА Фото: строительство Кременчугского моста через Днепр (facebook com)
Автор: РБК-Украина

Возведение моста через Днепр в городе Кременчуг начнется уже в октябре после проведения экспертизы. Объект планируется построить за три года в ходе реализации программы президента "большое строительство".

Об этом сообщает Полтавская ОГА.

Компания "Догуш" будет реализовывать проект по схеме "Design and Build" - подрядчик будет осуществлять и проектирование, и строительство моста.

"Сейчас идут подготовительные работы, в том числе по геодезии, размещение городка для проживания работников строительной компании. В сентябре планируем завершить соответствующую экспертизу, а в октябре начать непосредственное строительство моста. Сегодня мы убедились, что все идет по плану и графику", - рассказал глава ОГА Олег Синегубов по итогам рабочего визита в Кременчуг.

Строительство кременчугского моста через Днепр начнется в октябре, - Полтавская ОГА

Объект будет полностью профинансирован за средства государственного бюджета. Общая сметная стоимость проекта - более 11 млрд грн, в том числе проектных работ - 280,7 млн грн, строительных - 10,9 млрд грн.

По данным ОГА, длина вантового моста составит 720 м, эстакады - 1,9 км, общие дорожные работы достигнут 5,4 км.

Особенностью проекта станет максимальная локализация производства - 95% всех материалов будут произведены в Украине.

Как рассказал Синегубов, уже создана рабочая группа, с помощью которой областная власть будет координировать процесс строительства совместно со Службой автодорог, подрядной компанией, городом и всеми причастными службами.

"Для президента, правительства, Полтавской облгосадминистрации, громады - это приоритетный проект. Потому что без строительства нового моста мы подвергаем не только жителей Кременчуга, но и всего центра Украины на транспортный коллапс, поскольку последний капремонт моста состоялся более 30 лет назад", - заявил глава области.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что возведение Запорожских мостов через Днепр идет беспрецедентными для Украины темпами.

Проезд по верховой части балочного моста был открыт в декабре прошлого года, а в этом году планируется открыть и низовую часть путепровода

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Инфраструктура Большая стройка Кременчуг
NEWS
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
DAILY
Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы