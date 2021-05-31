Строительство кременчугского моста через Днепр начнется в октябре, - Полтавская ОГА
Возведение моста через Днепр в городе Кременчуг начнется уже в октябре после проведения экспертизы. Объект планируется построить за три года в ходе реализации программы президента "большое строительство".
Об этом сообщает Полтавская ОГА.
Компания "Догуш" будет реализовывать проект по схеме "Design and Build" - подрядчик будет осуществлять и проектирование, и строительство моста.
"Сейчас идут подготовительные работы, в том числе по геодезии, размещение городка для проживания работников строительной компании. В сентябре планируем завершить соответствующую экспертизу, а в октябре начать непосредственное строительство моста. Сегодня мы убедились, что все идет по плану и графику", - рассказал глава ОГА Олег Синегубов по итогам рабочего визита в Кременчуг.
Объект будет полностью профинансирован за средства государственного бюджета. Общая сметная стоимость проекта - более 11 млрд грн, в том числе проектных работ - 280,7 млн грн, строительных - 10,9 млрд грн.
По данным ОГА, длина вантового моста составит 720 м, эстакады - 1,9 км, общие дорожные работы достигнут 5,4 км.
Особенностью проекта станет максимальная локализация производства - 95% всех материалов будут произведены в Украине.
Как рассказал Синегубов, уже создана рабочая группа, с помощью которой областная власть будет координировать процесс строительства совместно со Службой автодорог, подрядной компанией, городом и всеми причастными службами.
"Для президента, правительства, Полтавской облгосадминистрации, громады - это приоритетный проект. Потому что без строительства нового моста мы подвергаем не только жителей Кременчуга, но и всего центра Украины на транспортный коллапс, поскольку последний капремонт моста состоялся более 30 лет назад", - заявил глава области.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что возведение Запорожских мостов через Днепр идет беспрецедентными для Украины темпами.
Проезд по верховой части балочного моста был открыт в декабре прошлого года, а в этом году планируется открыть и низовую часть путепровода