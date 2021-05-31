Будівництво кременчуцького мосту через Дніпро розпочнеться у жовтні, - Полтавська ОДА

Зведення мосту через Дніпро у місті Кременчук розпочнеться вже у жовтні після проведення експертизи. Об’єкт планується побудувати за три роки в ході реалізації програми президента "Велике будівництво".

Компанія "Догуш" реалізуватиме проект за схемою "Design and Build" - підрядник здійснюватиме і проєктування, і будівництво мосту.

"Зараз ідуть підготовчі роботи, в тому числі із геодезії, розташування містечка для проживання працівників будівельної компанії. У вересні плануємо завершити відповідну експертизу, а в жовтні почати безпосереднє спорудження мосту. Сьогодні ми пересвідчилися, що все йде за планом та графіком", - розповів голова ОДА Олег Синєгубов за підсумками робочого візиту до Кременчука.

Об’єкт буде повністю профінансований за кошти державного бюджету. Загальна кошторисна вартість проекту - понад 11 млрд грн, зокрема проєктних робіт - 280,7 млн грн, будівельних - 10,9 млрд грн.

За даними ОДА, довжина вантового мосту становитиме 720 м, естакади - 1,9 км, загальні дорожні роботи сягатимуть 5,4 км.

Особливістю проекту стане максимальна локалізація виробництва - 95% усіх матеріалів будуть вироблені в Україні.

Як розповів Синєгубов, вже створено робочу групу, за допомогою якої обласна влада координуватиме процес будівництва спільно зі Службою автодоріг, підрядною компанією, містом і всіма дотичними службами.

"Для президента, уряду, Полтавської облдержадміністрації, громади - це пріоритетний проєкт. Бо без будівництва нового мосту ми наражаємо не лише жителів Кременчука, а й усього центру України на транспортний колапс, оскільки останній капремонт мосту відбувся понад 30 років тому", - заявив очільник області.