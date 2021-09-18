Строительство космической станции: Китай завершил первую пилотируемую миссию

Три китайских космонавта завершили трехмесячную миссию. Они были отправлены на орбиту для строительства космической станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".
В 13:34 17 сентября по пекинскому времени возвращаемая капсула пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12", приземлилась на посадочную площадку "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия, Северный Китай.
На борту которой находились космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Медицинские работники подтвердили, что все космонавты здоровы.
В Китае заявили, что первый пилотируемый космический полет в рамках миссии по строительству китайской космической станции увенчался полным успехом.
"Это также первый раз, когда посадочная площадка "Дунфэн" была использована для поиска и возврата пилотируемого космического корабля", - пишет издание.
Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" был запущен с космодрома Цзюцюань 17 июня 2021 года. После состыковки три космонавта вошли в основной модуль, начав свое трехмесячное пребывание в космосе.
Экипаж за эти три месяца:
"Успех пилотируемого космического полета "Шэньчжоу-12" заложил прочную основу для будущего строительства и эксплуатации китайской космической станции", - пишет издание.