UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На строительстве в Запорожье начали монтаж низовой части вантового моста

Автор: Наталия Гурковская

На строительстве вантового моста в Запорожье, являющегося флагманским объектом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", подрядчик уже смонтировал первую секцию низовой части.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор.

Первая секция низовой части была смонтирована 11 октября при помощи крупнейшего в Европе плавкрана LK-800 "Захарий". Все секции пролетного строения предварительно изготавливаются на строительной площадке в районе Кривой бухты, расположенной в 7 километрах от самого моста, после чего плавкран по Днепру транспортирует и устанавливает секции на временные опоры.

Верховая часть Запорожского вантового моста накануне уже была собрана полностью, движение по ней планируется открыть до конца 2021 года и, таким образом, с учетом сданной в эксплуатацию прошлом году верховой части балочного моста, оба берега Днепра будут соединены полностью.

В настоящее время мостостроители уже приступили к укладке особого гусасфальта на подходах к вантовому мосту. В частности, гусасфальт укладывается на сооружении №14 - подходе к вантовому мосту со стороны Прибрежной магистрали. Гусасфальт является высококачественным покрытием, применяемым в мостостроении во всех странах Европы и мира. Его водонепроницаемость и упругость увеличивают долговечность всей конструкции.

Напомним, в рамках Национальной программы восстановления мостов, являющейся частью глобальной программы Владимира Зеленского "Большая стройка", в прошлом году в Украине уже было восстановлено и построено 216 мостов и искусственных сооружений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка