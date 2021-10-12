На строительстве в Запорожье начали монтаж низовой части вантового моста
На строительстве вантового моста в Запорожье, являющегося флагманским объектом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", подрядчик уже смонтировал первую секцию низовой части.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор.
Первая секция низовой части была смонтирована 11 октября при помощи крупнейшего в Европе плавкрана LK-800 "Захарий". Все секции пролетного строения предварительно изготавливаются на строительной площадке в районе Кривой бухты, расположенной в 7 километрах от самого моста, после чего плавкран по Днепру транспортирует и устанавливает секции на временные опоры.
Верховая часть Запорожского вантового моста накануне уже была собрана полностью, движение по ней планируется открыть до конца 2021 года и, таким образом, с учетом сданной в эксплуатацию прошлом году верховой части балочного моста, оба берега Днепра будут соединены полностью.
В настоящее время мостостроители уже приступили к укладке особого гусасфальта на подходах к вантовому мосту. В частности, гусасфальт укладывается на сооружении №14 - подходе к вантовому мосту со стороны Прибрежной магистрали. Гусасфальт является высококачественным покрытием, применяемым в мостостроении во всех странах Европы и мира. Его водонепроницаемость и упругость увеличивают долговечность всей конструкции.
Напомним, в рамках Национальной программы восстановления мостов, являющейся частью глобальной программы Владимира Зеленского "Большая стройка", в прошлом году в Украине уже было восстановлено и построено 216 мостов и искусственных сооружений.